Halka 3", 3 Şubat'ta Vizyona Girecek

Korku serisi "Halka"nın devam filmi "Halka 3", 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.



Javier Gutierrez'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosuna, David Loucka, Jacob Estes ve Akiva Goldsman imza attı.



Korku ve gerilim türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımda, Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan ve Vincent D'Onofrio rol aldı.



Paramount Pictures'ın sunduğu filmin konusu kısaca şöyle:



"Genç bir kadın, izleyen kişiyi 7 gün sonra öldüreceğini söyleyen gizemli bir video kasetin etrafındaki karanlık gizemi araştıran erkek arkadaşı için endişelenir. Erkek arkadaşını kurtarmak için kendini feda eder ve bunu yaparak korkunç bir şeyi keşfeder. Filmin içinde daha önce hiç kimsenin görmediği bir film daha vardır."