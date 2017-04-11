Halk Tv Suncusu İsmail Dükel'in Halkın Duygularına Tercüman Olan Çıkışı

Halk Tv'de 'Gün sonu' programının sunucusu İsmail Dükel, geçtiğimi günlerde yaptığı açıklama sosyal medyada büyük ses getirdi. İnsanları evetçi-hayırcı diye bölüyorlar' söylemiyle ilgili kendi programında konuşan Dükel, 'Keşke eveçi-hayırcı diye ayırsalar, Hayır verenleri vatan haini, evet verenleri vatansever ilan ettiler. 16 Nisan'dan sonra insanlar birbirinin yüzüne bakabilir mi? Birbiriyle oturup aynı kahvede tavla atabilir mi?' diye konuştu. İşte Dükel'in yüzlerce beğeni alan o videosu...