Halk Tv'de İlyas Salman Seçim Yasağını İhlal Etti!

Halk TV'de öğle saatlerinde yayınlanan haber bültenine canlı yayınla bağlanan yeşil çam oyuncusu İlyas Salman 16 Nisan anayasa refarandumu hakkında yaptığı açıklama esnasında iki, üç kez üstüne basa basa "Hayır" propagandası yaparak seçim yasağını ihlal etti....