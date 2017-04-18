Halk Şiddet İstemediğinin Mesajını Verdi"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bölgede "evet" oylarının yükselmesine ilişkin, "Halk net bir şekilde 'Ben şiddet istemiyorum, sorunlarımın çözümünde şiddetin bir yöntem olarak kullanılmasını istemiyorum' mesajını vermiştir." dedi.



Yapıcıoğlu, halk oylamasının ardından Türkiye'de artık yeni bir dönemin başladığını, bundan sonda yönetime kim geçerse geçsin, halkın örf, kültür ve inancına uygun bir yönetim tarzı sergilemek zorunda olacağını belirtti.



Yapıcıoğlu, "Eğer hala anlamayanlar varsa daha sonra ki dönemlerde de bu halk tekrar tekrar anlatacaktır." ifadesini kullandı.



Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde "evet" oyunun çıkmasında çeşitli etkenler bulunduğuna değinen Yapıcıoğlu, şunları söyledi:



"Bunlardan bir tanesi çukur, barikat siyasetinin halk üzerinde oluşturduğu etkidir. Halk net bir şekilde 'Ben şiddet istemiyorum, sorunlarımın çözümünde şiddetin bir yöntem olarak kullanılmasını istemiyorum' mesajını vermiştir. Şiddete pirim vermediğini göstermiştir ve şiddete taraftar olan ya da buna yeterince tepki koyamayanları da cezalandırmıştır."



Bölge genelinde "evet" oyunun yükselmesinde partisinin de etkisinin büyük olduğuna işaret eden Yapıcıoğlu, "Evet oylarının beklenenden daha fazla çıkmasının önemli etkenlerinin bir tanesi HÜDA PAR'ın ortaya koymuş olduğu tavırdır." değerlendirmesinde bulundu.



"Tavrımız kararsız kitleyi de etkilemiştir"



HÜDA PAR'ın anayasa değişikliğini desteklemesinin sadece parti tabanının "evet" oyu vermesiyle sonuçlanmadığını, daha önce HÜDA PAR'a oy vermemiş insanların özellikle de kararsızların "evet" oyu kullanmasına katkı yaptığını vurgulayan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:



"Bunun sebebi de HÜDA PAR, milletin menfaatini kendi menfaati önünde gördüğünü pratikte ortaya koymuştur. HÜDA PAR'ın memleket meselelerine yapmış olduğu tespitler ve getirdiği çözüm önerilerinin ne kadar doğru olduğu, ne kadar haklı olduğu HÜDA PAR tabanının dışında diğer partilere oy vermiş vatandaşlar tarafından görülüp hak verildiğinden dolayı tavrımız kararsız kitleyi de etkilemiştir."



"Artık halka rağmen halk için yönetiminin devri bitmiştir"



Yapıcıoğlu, milletin inancı ve kıyafetiyle kavgalı yönetimlerin artık son bulacağını belirterek, "Bu saatten sonra artık halka rağmen halk için yönetiminin devri bitmiştir. Artık tepeden inmeci usullerle halkın bir kalıba sokulmasının dönemi bitmiştir. Yönetimler inşallah bundan sonra halkın istediği şekilde kendilerine çeki düzen vermek zorundadır." diye konuştu.



Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt vatandaşların halk oylamasında vesayet odaklarına darbe vurduğuna işaret ederek, "Kürt vatandaşlar eğer 7 Haziran ve 1 Kasım'da destek verdiği partilerin çağrısı doğrultusunda oyunu kullanmış olsaydı bugün biz bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık. Kürt vatandaşlar ülke çapında siyasetin üzerinde gölgesini eksik etmeyen vesayete ciddi bir tokat atmıştır." değerlendirmesini yaptı.



"Bu onun kadirşinaslığıdır"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdikleri destek için partisine teşekkür ettiğini anlatan Yapıcıoğlu, "Bu onun kadirşinaslığıdır. Yarın benzer bir şey yine olsa kimseden bir iltifat ve teşekkür beklemeksizin yapmamız gerektiğine inandığımız şeyleri yaparız." ifadesini kullandı.