Halk Sağlığı Müdürlüğüne Ödül

Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü, Türkiye çapında 2016 yılında 30-65 yaş grubu arasında yapılan rahim ağzı kanser taramasında gösterdiği başarıyla ikincilik ödülü aldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Süleyman Kamçı, Türkiye ikincisi olan Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.



Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Faruk Özyurt, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Deniz Güney, KETEM Birim Sorumlusu Sabahat Ercan ile personeli makamında kabul eden Kamçı, Kayseri'de kanserin önlenmesinde ve sağlık hizmeti sunulmasındaki gayretlerinden dolayı tebrik etti.



2016 yılında 40 bin 807 kadına rahim ağzı kanser taraması yapıldığını belirten Kamçı, bin 304 kadında HPV-DNA taramalarının pozitif çıktığını kaydetti.



Pozitif çıkan hastaların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki kadın doğum uzmanlarının ve KETEM çalışanlarının takibe aldığını anlatan Kamçı, bu sayede hastalığın ilerlemesinin önlendiğini dile getirdi.



Halk Sağlığı Müdürü Özyurt'ta hedeflerinin Türkiye birinciliği olduğunu ifade ederek, yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı'ya teşekkür etti.