Halk Sağlığı Müdürlüğünden Büyük Başarı

Hakkari'de saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Halk Sağlığı Müdürlüğü, birçok faaliyet gerçekleştirerek başarılı çalışmalara imza attı.



İl merkezi ve ilçelerde gezdikleri okullarda 8 bin 525 öğrenciye ergenlik, verem, hijyen ve obezite konularında eğitim veren sağlık ekipleri, 2 bin 850 öğrenciyi ise sağlık taramasından geçirdi. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı kapsamında da Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli diş hekimlerince, 6 bin 195 öğrenciye florürlü vernik uygulaması yapılarak 7 bin 400 öğrenciye diş macunu dağıtıldı.



İl genelinde 2 bin 332 ev ziyaretinin gerçekleştirildiği faaliyette, vatandaşlar muayene edilerek sağlık taramasından geçirildi. Ayrıca ev ziyaretlerinde 5 bin adet el broşürünün dağıtıldığı ve 2 bin 500 kadına da meme kanseri hakkında eğitim verildiği bildirildi. - HAKKARİ