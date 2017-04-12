Halk Özel Hareket Kilis Şubesi Referandumda 'Evet' Diyeceğini Açıkladı

Halk Özel Hareket Kilis Şubesi referandum da "evet" diyeceğini açıkladı



KİLİS - Halk Özel Hareket Kilis Şubesi 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum da "evet" diyeceklerini açıkladı.

Alaettin Çaycı parkanın orada toplanan Halk Özel Hareket Kilis Şubesi üyeleri motosiklet ve araç konvoyu ile birlikte Cumhuriyet Meydanına geldi. Burada dev Türk bayrağı açan gurup Suriye'nin İdlip Kentinde rejim güçleri tarafından kimyasal saldırıyı kınadılar.

Halk Özel Hareket Kilis Şubesi Başkanı Abuzer Yakar, yaptığı konuşmada, Halk Özel Hareket Derneğinin 16 Nisan tarihinde referandum a destek verdiklerini ifade ederek, "Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıyı kınıyoruz. Sivillere yönelik gerçekleştirilen hain saldırının bir insanlık suçudur. Vahşetin sonuna kadar beyan ediyoruz. Ülkelerin planlamakta olduğu siyasi çıkarların ne olursa olsun masum ve mazlumların katledilmesinin izahı mümkün değildir" dedi.

Türkiye'nin büyük bir dönemeç içerisinde olduğunu ifade eden Yakar, "sözlerini şöyle sürdürdü, "kamu oyunda görüldüğü üzere idarenin güçlenmesi, şer odaklarının planlarını bozmakla ülkemizin, milletimizin iyiliğini, her çalışmaya hayır demek, sinsi bir ideoloji haline gelmektedir. Halk Özel Hareketi olarak her zaman kuvvay-i milliye ruhunu bir kez daha kutlu harekatı tecelli edeceğine inanmaktayız. Milletin idaresini milletimiz değiştirecektir. Bürokratik engellerin kalkması için ülkemizin refah yarınları için milli duruşumuzun için 16 nisan tarihinde yapılacak olan referandum da safımızı belli ediyoruz. Hep birlikte evet diyoruz" diye konuştu.

(MAD-SD-