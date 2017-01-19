Halk Oyunları Bayburt İl Birinciliği Yarışması Yapıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen kulüpler ve okullar arası Halk Oyunları Bayburt İl Birinciliği Yarışları gerçekleştirildi.



Merkez Spor Salonu'ndaki yarışmada minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde takımlar yarıştı.



Kulüpler arası kategoride, minikler ve yıldızlarda Folklor Kurumu Gençlik Spor Kulübü, gençlerde Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü, büyüklerde ise Korkut Ata Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.



Okullar arası kategoride ise miniklerde Atatürk İlkokulu, Yıldızlarda Yüzbaşı Şehit Agah Ortaokulu ve gençlerde Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti.



Takımlar grup şampiyonasında Bayburt'u temsil edecek.