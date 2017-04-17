Halk Oylamasının Sonuçları Kutlanıyor

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Londra'da yaşayan Türk vatandaşları kutlama yaptı.



Londra'daki Türkler halk oylamasının sonuçlarını Türk restoranlarında toplanarak izledi.



Sonuçların "Evet" şeklinde netleşmesinin ardından araç konvoyları oluşturan vatandaşlar, kentin ünlü Trafalgar Meydanı'na geldi.



Meydandaki Ulusal Portre Galerisi önünde toplanan vatandaşlar, ünlü galerinin duvarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astı.



Brexit gibi



Halk oylaması sonucunu AA muhabirine değerlendiren AK Parti İngiltere Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Ali Ceylan, oylamanın barış ve huzur ortamı içinde tamamlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Halk oylamasında oranların birbirine yakın olmasına karşın çoğunluğun "Evet" tercihinde bulunduğunun altını çizen Ceylan, "Bu sonucun ülkemizde bundan sonra birliği beraberliği getireceğini, uzlaşmaları sağlayacağını ümit ediyoruz. Beklentimiz bu yönde." diye konuştu.



Halk oylamasını, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) yönünde alınan sonuca benzeten Ceylan şunları söyledi:



"Brexit referandum unda yüzde 52'ye yüzde 48 gibi bir sonuç çıktı. İngiltere demokrasinin beşiği, bunu olgunlukla karşıladı. Ülkemizde de bu sonucun olgunlukla karşılanacağını, herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğini düşünüyorum. Sağduyuyla sonuçlara hepimiz saygı duymalıyız. 'Hayır' çıksaydı biz de bunu yapmak durumundaydık."