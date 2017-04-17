Halk Oylamasının Sonuçları Kutlanıyor
- Bodrum ilçesinde oluşturulan konvoydan görüntü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahürat yapılması Türk ve AK Parti bayraklarıyla konvoya katılanlar, MUĞLA - AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
- Bodrum ilçesinde oluşturulan konvoydan görüntü,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahürat yapılması
Türk ve AK Parti bayraklarıyla konvoya katılanlar,
MUĞLA - AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletin sözünü söylediğini, cumhuriyetin ve demokrasinin vazgeçilmezinin sandıklar olduğunu söyledi.
"Millet bir karar verdi, 'artık biz eski Türkiye'yi istemiyoruz' dedi." diye konuşan Öztürk, parti olarak 80 milyonun iktidarı olduklarını anlattı.
Bundan sonra daha güzel bir Türkiye olacağının altını çizen Nihat Öztürk, "80 milyonun kardeşliği tesis edilecek. 45 gün boyunca birçok yalan söylediler. 16 Nisan'dan sonra o yalanların hiçbirisini olmadığını bütün milletimiz hep birlikte şahitlik edecek. Biz cumhuriyeti yıkmaya değil, daha olumlu bir şekilde ayakta tutmaya geldik." dedi.
AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise yoğun bir dönem geçirdiklerini, çıkan sonucun önemli olduğunu ifade etti.
Mete, "Budan sonra hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Avrupa'ya, dünyaya ders verdik." şeklinde konuştu.
Fethiye ilçesindeki vatandaşlar, Mustafa Kemal Bulvarı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.
AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Türkiye'nin kazanımlarını kaybetmeden yoluna devam edeceğini söyledi.
Fethiye ve Bodrum ilçelerinde bayraklarla konvoylar düzenlendi.