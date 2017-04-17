Halk Oylamasının Sonuçları Kutlanıyor

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'de çok sayıda vatandaş kutlama yaptı.



Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesiyle Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.



15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, kurulan dev ekrandan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasını canlı izledi.



Kurulan sahnede AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber ve İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Manisa İl Gençlik ve Kadın Kolları başkan ve yöneticileri vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.



İl Başkanı Mersinli, "Türkiye artık yeni bir döneme adım attı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Allah'ın izniyle yüzde 52'ye varan oyla Türkiye'ye, tüm mazlum milletlere ve dünya insanlığına armağan ediyoruz. Emeği geçen başta siz Manisalılar olmak üzere tüm teşkilatıma teşekkür ediyorum. İnşallah 2019'a doğru giderken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir sistemi ile Türkiye daha iyi büyüyerek, daha ileri seviyelere gidecek." diye konuştu.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından teşkilat binası önüne gelen vatandaşlar, sonuçların açıklanmaya başlaması ile kurulan ekranlardan sonuçları takip etti.



Sandık sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından büyük coşku yaşayan partililer, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından çalınan şarkılarla "evet" i kutladılar.



Teşkilat binası önünde partililere seslenen AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, "Bugün partimizin bir zaferini daha kutluyoruz. Halk oylaması çalışmalarına başladığımız ilk zamanlar da 'Bizler asla edepsiz olmayacağız. Hakkı anlatacak, hakkı konuşacağız' demiştik. Biz yalan söylemedik, halkımızı kandırmadık. Bu yüzden bugün bir zafer daha kutluyoruz. Çünkü Allah, doğrulardan yanadır." dedi.



Uşak



Uşak'ta resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının sevinci yaşanıyor.



Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş AK Parti İl Başkanlığı binasının önünde toplanırken, bazı vatandaşlar araç kuyrukları oluşturdu. AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş yaptığı konuşmada halk oylamasının demokratik bir şölen havası içinde geçtiğini belirterek, kazananın Türkiye olduğunu ifade etti.



AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ise halk oylaması sürecinde kapı kapı gezerek maddelerin öneminden bahsettiklerini belirterek, "Artık yeni bir Türkiye var, darbeler tarihe karıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.





Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise Türkiye'nin güçlenmeye devam edeceğini belirterek, "Milletimiz tercihini istikrardan, güçlenmeden yana kullandı. Şimdi önümüzde yapacağımız çok iş var, 2023, 2053, 2071 hedefleri bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.



Aydın



Aydın'da vatandaşlar resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasının ardından Atatürk Kent Meydanı'nda sevinç gösterilerinde bulundu.



AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, meydanda yaptığı konuşmada, "Bu seçimin 80 milyon kazananı var, Türkiye kazandı. Yola çıktığımızda dedik ki biz milletimizi kandırmadık, milletimiz de bizi yanıltmadı her zaman desteğini verdi. Biz Allah'tan ve milletten başka kimseden gücümüzü almadık. İşte millet gücünü gösterdi." dedi.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Daha güzel yarınlara. Evet verenler de hayır verenler de bizim kardeşimiz. Hep birlikte yaşamaya devam. Bu sistem, Türkiye'nin daha çok büyümesini sağlayacak. Biz her zaman halkımıza doğruyu söyledik söylemeye de devam edeceğiz. Biz sırtımızı hep millete dayadık milletimiz de bizi mahçup etmedi. Biz bunu bir siyasi mesele değil, memleket meselesi olarak gördük" ifadelerini kullandı.





AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş da kutlamalara katıldı.



Denizli



Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" çıkmasının ardından Denizli'de vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplandı.



Ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resimleri ve Türk bayrağı toplanan vatandaşlar, meşale yakarak kutlama yaptı. Sevinç gösterisinde bulunan bazı vatandaşlar, bayraklarla donattıkları araçları ile şehir turu attı.



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, meydanda yaptığı konuşmada, vatandaşlara gösterdikleri teveccüh dolayısıyla teşekkür ederek bundan sonra milletin ayağına pranga olan koalisyon döneminin artık tarih olacağını kaydetti.



Türk milletinin tarihinde yeni bir sayfa açtığını vurgulayan Tin, "Artık bundan sonra yönetimde istikrar ile güçlü Türkiye, daha emin adımlarla yoluna devam edecektir. Hainlere milletimiz karşı gereken cevabı vermiştir." dedi.



Kale ilçesinde yüzde 64 sevinci



Halk oylamasından "evet" çıkmasıyla Kale merkez ve mahallerinden AK Parti İlçe Binasına gelen vatandaşlar, Türk bayrakları, AK Parti ve üzerinde 'evet' yazan bayraklarla sevinçlerini paylaştı. 'Evet' oylarının yüzde 64 çıktığı Kale'de vatandaşlar ve partililer davul zurna eşliğine halay çekerek, halk oylaması sonuçlarını kutladı. Şarkılara tempo tutular bazı vatandaşların bozkurt işareti yaptığı görüldü.



İzmir'in Tire ilçesinde halk oylaması sonucu sandıktan 'evet' çıkması ile Tire'de halk sokağa döküldü. Ellerinde Türk bayrağı ve 'evet' flamaları ile vatandaşlar, AK Parti İlçe Başkanlığına yürüdü. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla parti binası önünde toplanan kalabalık daha sonra araçları ile konvoy yaptı. Tire'nin sokaklarında korna çalarak konvoy yapan Tirelilere AK Parti Tire İlçe Başkanı Mehmet Çeltikcoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Efdal Gül ve Kadın Kolları Başkanı Mehri Nisa Ünalan da eşlik etti.



Tire'deki kutlamaya elindeki Türk bayrağı ile bindiği atı ile katılan Mehmet Hasırcı isimli vatandaş Tire caddelerini dolaşan konvoya eşlik etti.



AA muhabirine açıklama yapan AK Parti Tire İlçe Başkanı Mehmet Çeltikcoğlu, "1939 yılından beri tartışılan çok önemli bir halk oylamasını yine aziz milletimizin güzel evet oyları ile ülke genelinde yüzde 51 gibi bir oy oranı ile kabul etmiş bulunuyoruz. 16 Nisan seçimi Türkiye'nin geleceğine damga vuracak bir seçim oldu. Bu seçimden de AK Parti olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 'evet' cephesi olarak böyle güzel bir sonuçla çıktığımız için ben tüm milletimize teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı olsun diyorum." dedi.