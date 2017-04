Halk Oylamasının Sonuçları Kutlanıyor

Trabzon'da toplanan çok sayıda vatandaş, resmi olmayan halk oylaması sonuçlarına göre sandıktan "evet" çıkmasını kutluyor.



Sandıkların açılmasının ardından, AK Parti binası önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve 'evet' yazılı bayraklarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine çeşitli sloganlar attı. Halk oylamasından "evet" çıkmasına sevinen partililer coşkulu anlar yaşadı. Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak kutlamalara destek verdi.



Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalarda, havai fişek gösterisi de yapıldı.



Parti binası önünde toplanan vatandaşlar daha sonra Trabzon Atatürk, Hürriyet ve Demokrasi Meydanı'na geçerek, burada çalınan şarkılar eşliğinde horon ve kolbastı oynadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısı ile balkon konuşması da vatandaşlar tarafından takip edildi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Biz ne dedik, 'millet hakem olsun' dedik. Biz ne dedik, 'milleti efendi yapan bir sistemi beraberce getirelim' dedik. Biz ne dedik, 'milletin dediği olsun' dedik. Biz ne dedik, 'yeter, sözde, karar da milletindir' dedik." ifadelerini kullandı.



Milletin yaklaşık 50 gündür her türlü görüşü dinlediğini belirten Köseoğlu, "Her anlatılanı dinledi ama bugün bu akşam nihayet kararını verdi. Bu ülkenin güçlenmesine 'evet' dedi. Bu ülkenin istikrarına 'evet' dedi. Bu ülkenin istikbaline 'evet' dedi. Güçlü bir Türkiye'ye hep beraber 'evet' dedik. Allah sizlerden razı olsun." dedi.



"Bu millet tercihlerine her zaman sahip çıktı"



Köseoğlu, "Milletine inanmayanlar, milletine güvenmeyenler, milletin tercihlerinden endişe duyanlar, bu sistem değişmesin istediler" diyerek, şöyle devam etti:



"Çünkü milletin seçtiklerini arkadan dolanarak al aşağı ettiler. Çünkü bu sistemin açıklarından yararlanarak, millete sürekli kıyafet giydirmeye çalıştılar. 'Bu millet anlamaz, bu millet bilmez, bu millet takdir edemez' dediler. Oysa bu aziz millet yüz yıllardır en iyisini her zaman anlayarak başa getirdi. Bu millet tercihlerine her zaman sahip çıktı. Evet milletin tercihlerini, istikrarı içerisinde sürekli kılacak bir sistemi beraberce değiştirdik. Bu milletin egemen olma bayramıdır. Bu gün milletin kendi bayramıdır. Egemenliğin bayramıdır."



Bugün 'evet' ya da 'hayır' tercihlerinin bir anlamı kalmadığını vurgulayan Köseoğlu, "Bu millet yüzde 51,3 ile 'evet' dedi ama yüzde 48,5'le de 'hayırlısı olsun' dedi. Evet hayırlısı buymuş. Ülkemize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.



AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Muhammet Balta, Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi'nin de teşekkür konuşmalarının ardından, kutlamalar havai fişek gösterileri ve çalınan müziklerle devam etti.