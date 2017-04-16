Halk Oylamasının Sonuçları Kutlanıyor

KKTC'de vatandaşlar, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından kutlamalar yaptı.



Lefkoşa'da, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, KKTC ve Türk bayraklarıyla sokağa çıktı, araçlarıyla konvoy oluşturdu.



Lefkoşa Türk Belediyesi binası arkasında çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, sandıklardan "evet" çıkmasını kutladı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti lehine sloganlar attı.



Kutlama yapanlardan Ahmet Ülkü, sonuçların açıklanmasının ardından sokağa çıktıklarını belirterek, "Sonuçlar vatanımız için hayırlı olsun. Sonuna kadar evet." dedi.



İbrahim Erdem de halk oylaması sonucunun demokrasi açısından büyük kazanım olduğunu anlatarak, "Allah'a bin şükürler olsun. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.