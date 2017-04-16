Halk Oylamasının Sonuçları Kutlanıyor
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesiyle İzmir'de vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sonuçların belirlenmesiyle İzmir'de vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.
Bina önüne kurulan dev ekranlardan oylama sonuçlarını takip eden vatandaşlar "Evet" kampanyası için hazırlanan şarkılar eşliğinde gelişmeleri takip etti. "Evet" oyunun çoğunlukta olmasını havai fişeklerle kutlayan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı, şarkılara eşlik etti.
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını da dev ekranlardan takip etti.
-"Geleceğimizin, gençlerimizin önünü açtılar"
AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Hüseyin Kocabıyık ve Necip Kalkan ile vatandaşları selamlayan AK Parti İl Başkanı Delican, yedi düvele karşı mücadele ettiklerini ve zoru başardıklarını söyledi.
Delican, sabırla çalıştılarını ifade ederek, şunları belirtti:
"Bizi provake etmek için ellerinden geleni yaptılar. Yurt dışında 'Hayır' kampanyaları yaptılar. Hollanda'sı, Almanya'sı, birçok ülke bize karşı mücadele ettiler. Yılmadık. Çünkü bu milletin büyümesi için, Allah'a inandığımız gibi bu millete inandık. 'Evet' için milletimizden Allah razı olsun, geleceğimizin, gençlerimizin önünü açtılar. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hepimiz faniyiz. Ama milletimizin bekası sonsuza kadar, ahirete kadar ilelebet devam edecek. Bu milletin evladı artık dünyada bugünden sonra hakkettiği yere gelecek. Bu parlamenter sistem vesayet rejimleriyle devamlı bizim büyümemizi engelledi. Artık bu engelleri aşıyoruz."
AK Parti İzmir Milletvekili Sürekli de siyaset hayatı boyunca gördüğü en başarılı seçimi yaşadığını belirterek, "(Millet ne derse o) dedik, millet 'Evet' dedi, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Seferihisar ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan kalabalık, Türk bayrakları ile kutlama yaptı.
Havai fişeklerin atıldığı kutlamada dev Türk bayrağı açıldı, "Sonuna kadar evet" sloganları atıldı.
Urla ilçesinde de AK Parti İlçe binası önünde toplanan vatandaşlar, halk oylaması sonucunu kutladı. Davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, çok sayıda araçtan oluşan konvoyla Urla mahallelerini gezdi.
AK Parti Urla İlçe Başkanı Ahmet Olgun Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Referandum sonucu ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Avrupa'ya inat 'Evet', PKK'ya inat 'Evet,' FETO'ya inat 'Evet', Amerika'ya inat 'Evet'. Bu başarı hepimizin. Zafer inananlarındır." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Kemalpaşa ve Ödemiş ilçe teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar da seçim sonucunu coşkuyla kutladı.
Marşlarla kutlama
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "Evet" çıkmasının ardından Kordon'da vatandaşlar ve esnaf, mehter takımının çaldığı marşlarla kutlama yaptı.
Turgutlu Subaşı Mehter Başkanı Adem Namlı, "Pasaport esnafı ve İzmirliler halk oylamasından 'Evet' çıkmasının ardından bizim çaldığımız marşlarla sonuçları kutlamak istedi. Ülkemize ve milletimize helal olsun. 'Evet' için program yaptık. İzmirliler de bizim çaldığımız marşlarla halk oylamasının sonucunu kutladı." diye konuştu.
Halk oylamasından zaten "Evet" çıkacağını bildiklerini belirten müteahhit Ömer Hızlıok, mehter takımı ile yaptıkları kutlama programı ile ilgili şunları söyledi:
"Avrupa 'Hayır' kampanyasına destek oldu. Biz Reis'in sonuna kadar arkasındayız. Ona inanıyoruz ve güveniyoruz. Esnaf arkadaşlarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı şereflendirmek, taçlandırmak amacıyla böyle bir programa karar verdik. Türkiye'nin ilerlemesi için her türlü engeli çıkartan vesayet sisteminin sonu olmuştur bugün. Bu bir devrimdir. Bu oranın yüzde 51 buçuk ya da 52 olması önemli değildir. Devrimler böyle olur. Türk halkını kutlarım, herkes düşünerek oy vermiş."
Tarık Gezgiç de Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ı çok sevdiğini, onun yaptığı her işin, çalışmanın yüzde yüz doğru olduğuna inandığını dile getirdi.