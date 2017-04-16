Halk Oylamasının Sonuçları Kutlanıyor

Anayasa değişikliği halk oylamasından, kesin olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından başkentliler kutlama için sokağa çıktı.



15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesini kutladı.



Bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoy oluşturdu. Vatandaşlar, Türk bayrağının yanı sıra AK Parti bayrağı, üç hilalli bayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı.



MHP Genel Merkezi'ne gelen bir grup partili de "Devletin başına Devlet gelecek" ve "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye desteklerini dile getirdi.