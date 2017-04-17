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Halk Oylamasının Sonuçları
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Halk Oylamasının Sonuçları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin demokratik bir ortamda referandum sürecini işlettiğini bildirerek, "Artık milletin iradesi tecelli etmiştir.

Halk Oylamasının Sonuçları

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin demokratik bir ortamda referandum sürecini işlettiğini bildirerek, "Artık milletin iradesi tecelli etmiştir. Bundan sonra tartışmalar bir tarafa bırakılmalı, ekonomiye, işe, aşa odaklanılmalıdır." ifadelerini kullandı

Bayraktar, referandum u değerlendirdiği açıklamasında, referandum sonucu yeni bir yönetim sisteminin hayata geçeceğini, bu sistemin ekonomiye olumlu yansımaları olmasını beklediklerini vurgulayarak, birlik ve beraberlikle bu ülkenin altından kalkamayacağı bir sorun olamayacağını bildirdi.

Referandum sonuçlarının ülkeye yararlı olmasını dileyen Bayraktar, "Türkiye demokratik bir ortamda referandum sürecini işletti. Artık milletin iradesi tecelli etmiştir. Bundan sonra tartışmalar bir tarafa bırakılmalı, ekonomiye, işe, aşa odaklanılmalıdır. Tüm vatandaşlarımız, hangi yönde oy kullanmış olurlarsa olsunlar, bu ülkenin çıkarları ve iyiliği için bir potada birleşmelidir. Ayrılık gayrılık olmamalı, ülke çıkarları her şeyin üzerinde tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, tarımda, sanayide, hizmetler sektöründe inanılmaz bir potansiyeli barındıran Türkiye'nin, birlik ve beraberlik içinde, huzur ortamında kısa zamanda en ileri ülkeleri bile her alanda yakalayabileceğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.


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