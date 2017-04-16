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Halk Oylamasının Sonuçları
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Halk Oylamasının Sonuçları

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, referandum sonucunda devletteki çarkların hızlanacağını ve yeni bir dönemin başlayacağını bildirdi.

Halk Oylamasının Sonuçları

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, referandum sonucunda devletteki çarkların hızlanacağını ve yeni bir dönemin başlayacağını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, referandum sonucunda devletteki çarkların hızlanacağını ve yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, milletin demokratik bir ortamda yüksek bir katılımla seçime gittiğini ve seçimin olaysız bir şekilde gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Referandumda milli iradenin tecelli ettiğini ve milletin tercihini yaptığına dikkati çeken Palandöken, "Ülkemize hayırlı olsun. Bundan sonra yapılması gereken ülkemizin daha ileri gitmesi için ekonomide ve diğer alanlarda ülkemizin faydasına olan gerekli adımların zaman kaybedilmeden atılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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