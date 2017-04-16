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Halk Oylamasının Sonuçları
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Halk Oylamasının Sonuçları

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, referandum sonuçları ile ilgili, "Milletin iradesi 'evet' ile tecelli etmiştir.

Halk Oylamasının Sonuçları

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, referandum sonuçları ile ilgili, "Milletin iradesi 'evet' ile tecelli etmiştir. Bu iradeye saygı göstermek demokrasinin gereğidir." ifadesini kullandı.

Tellioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, referandum sonuçlarının "güven ve istikrarı" işaret ettiğini kaydetti.

Halk oylamasında "evet" oyunun yüksek çıkmasının mevcut hükümeti de güçlendirdiğine dikkati çeken Tellioğlu, bundan sonra ülkeyi kalkındırmaya yönelik çalışılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin 1950'li yıllardan bu yana seçimleri güvenilir ve düzgün gerçekleştirdiğini kaydeden Tellioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milletin iradesi 'evet' ile tecelli etmiştir. Bu iradeye saygı göstermek demokrasinin gereğidir. Seçimler bitti. Artık çalışmak, üretmek, icraat yapma ve ülkeyi kalkındırma zamanıdır. Seçim gerginliklerini unutma, küresel güçlere ve şer odaklarına karşı birlik ve beraberlik olma zamanıdır. Devletimize birliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkma zamanıdır. Demokrasiye inanan her kişinin ve kesimin bu sonuçları kabul etme ve sonuçlara saygı duyma zamanıdır. Bunun ötesi bozgunculuktur, arsızlıktır, milletin iradesine saygısızlıktır. Çıkan sonuçların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve dışarısında yaşayan milletimizin tüm fertlerine güzel bir gelecek vaat etmesi niyetiyle hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

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