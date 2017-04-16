Halk Oylamasının Sonuçları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik unsurunun geride kaldığını belirterek, "Referandum sonucunda hayata geçirilecek yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.



Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de bir defa daha demokratik süreçlerin işlediğini, milli iradenin tecelli ettiğini ve Türk milletinin ferasetiyle tercihini yaptığını kaydetti.



Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik unsurunun geride kaldığına işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Referandum sonucunda hayata geçirilecek yeni sistemle güçlenen ve hızlanacak olan yönetim şekliyle daha hızlı kararlar almak ve icraata geçirmek mümkün olacaktır. Devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir."



Türkiye'nin son 15 yılda müthiş bir ekonomik gelişme gösterdiğini, kişi başına düşen milli gelirin 3 bin dolardan 12 bin dolara çıktığını, düşük teknolojili üretimden orta teknolojili üretime geçildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Ancak dünyada iş yapma biçimi, malları üretme biçimi inanılmaz bir biçimde değişiyor. 3 bin dolardan 12 bin dolara çıkarken yaptıklarımızı yaparak 25 bin dolara sıçrayabilmek mümkün değil. Artık yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz." ifadelerini kullandı.



İçeride ve dışarda Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirerek yatırımcıların güvenini yeniden artırmak ve Türkiye'yi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform sürecinin canlandırılmasının önemine değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hep birlikte çalışarak Türkiye'nin yeni büyüme hikayesinin tüm dünyaya gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.