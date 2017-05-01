Halk Oylamasının Ardından
Halk oylaması sonrası ilçelere teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.
Halk oylaması sonrası ilçelere teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.
Referandum sonrası Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun eşi Hatice Eroğlu ile AK Parti teşkilatları ve vatandaşlarla bir araya gelen Özkal, teşkilat mensuplarına anayasa değişikliğinin kabul edilmesinde gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti.
İlçe ziyaretlerinde Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren anayasa değişikliğinin Türk milletinin feraseti ile kabul edildiğini ifade eden Özkal, Türk milletinin 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha elini taşın altına koyduğunu kaydetti.
İlk olarak Dazkırı'ya giden Özkal ve Hatice Eroğlu, AK Parti Dazkırı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Teşkilatla bir araya gelerek referandumdaki emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür eden Özkal ve Eroğlu, ziyaretlerini Başmakçı, Evciler ve Kızılören ilçeleriyle sürdürdü. AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret ettikleri Başmakçı, Evciler ve Kızılören'de vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Özkal ve Eroğlu, partililerle vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Daha sonra ilçeler arasında en yüksek 'evet' oy oranına ulaşan ikinci ilçe olan İhsaniye'yi ziyaret eden Hatice Eroğlu ve milletvekili Hatice Özkal, İhsaniye'yi rekortmen ilçelerden biri haline getiren tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirten Özkal, kasım 2019'a kadar Türkiye'nin gündeminde seçim olmayacağını ifade etti.
Daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun memleketi Şuhut ile başlayan Hatice Eroğlu ve milletvekili Hatice Özkal, teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti.
Özkal ve Eroğlu, Şuhut ilçesinin ardından Sandıklı ve Dinar AK Parti İlçe Teşkilatlarıyla buluştu.