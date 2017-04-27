Halk Oylamasının Ardından

CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, teşkilat üyelerinden bir yıl içerisinde seçim olacakmış gibi çalışmalarını istedi.



CHP İzmir İl Başkanlığı, halk oylamasında görev alan kadın kollarına yönelik Kültür Park'ta etkinlik gerçekleştirdi.



Burada konuşan Başkan Güven, kadınların siyasetteki kazanımlarının daha etkin ve daha güçlü olması gerektiğini belirtti.



Halk oylamasında yaptıkları çalışmalardan dolayı partisinin kadın kollarına teşekkür eden Güven, "Bugün İzmir'de yüzde 68,8 oy oranı aldıysak bu başarının bir numaralı aktörleri kadınlardır. Referandumda resmi olarak 'evet' çıksa da ilk seçimlerde bunun sonucunun 'hayır' olduğunu göstereceğiz. Teşkilat üyelerimizden bir yıl içerisinde seçim olacakmış gibi çalışmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.