Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından, sivil toplum kuruluşları (STK) ve basın mensuplarına kahvaltı verildi.



Kahvaltıda konuşan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, 16 Nisan'da bir halk oylamasına katıldıklarını söyledi.



Bu halk oylamasında Türkiye'nin yeni bir yönetim şekline geçtiğini belirten Yurdunuseven, "Halkımız Türkiye çapında 51,5 civarında 'evet' oyu verdi. Afyonkarahisar da buna yüzde 64,5 'evet' oyu vererek destekte bulundu." dedi.



Yurdunuseven, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hayırcılar hep tek adam olacak, Cumhurbaşkanını öne çıkaracaksınız eleştirisinde bulunuyordu. Hep şunu söylüyoruz tek adamın olması için darbelerin, olağanüstü hal dönemlerinin ve sandıkta şaibenin olması lazım. Bunların hiçbirisi elhamdülillah yok. Milletin olduğu yerde tek adamlık hiçbir şekilde olmaz. Bir başka sıkıntılı konuda federatif yapı ya da bölünme iddiasıydı. Bunun kesinlikle olmayacağını buradan da tekrar söylüyoruz. Hiçbir şekilde üniter yapımız bozulmayacaktır. Aksine referandumla birlikte üniter yapı daha güçlü hale gelmiştir."