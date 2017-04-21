Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında seçmenlerin tamamının 'evet' oyu verdiği Dernekpazarı Yenice Mahallesi'ni ziyaret etti.



Revi, beraberinde Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık, AK Parti Dernekpazarı İlçe Başkanı Zeki Avni Usta, AK Parti Trabzon il yönetim kurulu üyeleri Uğur Aydın, Fahri Coşkun ve partililerle birlikte mahalleye yaptığı ziyarette vatandaşlarla sohbet ederek verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.



Halk oylamasında 102 seçmenin tamamının 'evet' oyu verdiği mahallenin, aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın baba ocağı olduğunu ifade eden Revi, "Dernekpazarı'na ve firesiz bir şekilde evet oyu vererek gurur kaynağımız olan Yenice Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın baba ocağı farkını ve desteğini somut bir şekilde göstermiştir. Bakanımız başta olmak üzere bizleri ve teşkilatımızı mutlu etmiştir." dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Usta ise "Dernekpazarı ve Yenice mahallemiz her zaman farkını göstermiş ve kendine yakışanı referandumda da yapmıştır, kıymetli hemşehrilerimize bu rekor oyla destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.