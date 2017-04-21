Halk Oylamasının Ardından
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, halk oylaması sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) itirazlara verdiği kararı değerlendirdi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, halk oylaması sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) itirazlara verdiği kararı değerlendirdi.
Milletvekili Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada YSK'nın halkın emanetine sahip çıkamadığını iddia etti.
Oylara sahip çıkmanın görevleri olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, "Oy vermek nasıl ki en önemli vatandaşlık ödevi ve görevi ise çalınan oylara sahip çıkmakta artık öyle bir ödev ve görev haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
Gaytancıoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Anayasa Mahkemesi ile ilgili sözlerini de eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür
CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Edirne'deki referandum başarısı dolayısıyla teşkilatlarına teşekkür ettiğini bildirdi.
Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun teşekkürü mektup yoluyla ettiğini ifade etti.