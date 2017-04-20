Halk Oylamasının Ardından

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkmasıyla ilgili Türk milletine teşekkür ettiklerini bildirdi.



Aşkar, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının Türkiye'nin geleceğe yürüme iradesi olduğunu belirtti.



"Artık üreten, büyüyen, gelişen ve çözüm üreten Türkiye için ter akıtmalı ve kafa yormalıyız." diyen Aşkar, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile milletin hakim olduğu ve hakemliğini de yapacağı bir döneme girildi. Türkiye uzun zamandır bu konuyla ilgileniyor. Sonuç bellidir ve herkesin saygı duyması gerekir. Türkiye gerçek gündemine dönmeli ve önüne bakmalıdır. Bu kısır tartışmaları sürdürmek kimseye yaramayacaktır. Önümüzde halledilmesi gereken meseleler var. Milletin oyunu itibarsızlaştırmaya çalışmak, Türkiye'ye bir şey katmaz. Asli gündemimiz ekonomiye, çalışma hayatına dönelim."