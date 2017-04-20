Halk Oylamasının Ardından

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, halk oylamasına ilişkin, "Bu süreçte gerçekten Türkiye'nin kaderi oylandı. Türkiye halkı gereğini yaptı. Ama maalesef Türkiye'yi bizim mücadelemize rağmen illaki Orta Doğu ülkesi yapma niyetindeler. Ama buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.



Taştan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, halk oylamasında Ardahan'dan "hayır"ın "evet"e göre farkla önde çıkmasından dolayı Ardahanlıları tek tek kutladığını söyledi.



Halk oylaması sürecini imkansızlıklara rağmen yürüttüklerini, dolayısıyla aldıkları başarının küçümsenecek bir başarı olmadığını ifade eden Taştan, sözlerine şöyle devam etti:



"İki aylık süreçte yoğun bir çalışma içindeydik. Bu süreçte gerçekten Türkiye'nin kaderi oylandı. Türkiye halkı gereğini yaptı. Ama maalesef Türkiye'yi bizim mücadelemize rağmen illaki Orta Doğu ülkesi yapma niyetindeler, buna müsaade etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım bu süreçte zor imkanlara rağmen çok ciddi emekler verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak sizleri kutluyorum. Yok imkan, yok bütçelerle çalıştınız. Buna rağmen Ardahan'da iyi bir sonuç aldığımıza inanıyoruz."



Taştan, başta HDP olmak üzere kendilerine destek amaçlı Ardahan'a gelen diğer parti temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti.