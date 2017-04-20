Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna yapılan itirazlara ilişkin, "Kaybetmeyi alışkanlık haline getirenler, referanduma gölge düşürecek söylem ve hareketlerle hazımsızlıklarını göstermektedirler." değerlendirmesinde bulundu.



Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, halk oylamasında yedi düvele karşı mücadele ettiklerini ve sandıktan çıkan sonuca saygı duyulması gerektiğini ifade etti.



Halk oylaması sırasında bazı sandıklarda oy zarflarının veya oy pusulalarının ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mühürü ile mühürlenmediği yönünde şikayetler artınca, seçmenin iradesinin tam bir şekilde yansıması için YSK'nın aldığı kararı ivedi bir şekilde ilçe seçim kurullarına bildirdiğini anlatan Filiz, şunları kaydetti:



"İlçe seçim kurulları da sandık başkanlarına ilgili kararı iletmiştir. Seçmene yüklenebilecek bir kusur olmadığından seçmenin anayasamızda düzenlenen oy verme hakkının kısıtlanmaması doğrultusunda verilen karar yerindedir. Seçim sonuçlarını ve gerçekte neden kaybettiklerini değerlendirmeyenler halkın kafasını bulandırmaktadır. Kaybetmeyi alışkanlık haline getirenler, referanduma gölge düşürecek söylem ve hareketlerle hazımsızlıklarını göstermektedirler."