Halk Oylamasının Ardından

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, halk oylamasına ilişkin, "Propaganda çalışmaları kapsamında partimiz Cumhuriyet tarihinin en büyük fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kaldı." dedi.



Yıldırım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz pazar günü, cumhuriyet tarihinin en önemli sandığının kurulduğunu söyledi.



Halk oylamasının sonucu ile değil, gündeme geldiği ilk günden itibaren ele alınması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Açığa çıkmış ihlalleri ve bu referandumun üzerine düşen meşruiyet gölgesini aşamalarıyla ele alıyoruz. Propaganda çalışmaları kapsamında partimiz cumhuriyet tarihinin en büyük fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kaldı. Hayırcılar ile evetçiler arasındaki eşitsizlik daha önce hiç yaşanmadı. Sandığın kurulduğu 16 Nisan günü YSK Başkanı ve kurul üyeleri bir skandala imza attı. YSK, kendi kararlarını inkar eden, tekzip eden bir rol oynamıştır." görüşünü savundu.



Referandum sürecinin HDP'nin Meclis grubunun yüzde 22'sinin tutuklu olduğu bir dönemde ilerlediğini anlatan Yıldırım, huzursuzluk ortamını da referandum sonrasındaki ilk birkaç gün içinde gözlemlediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha sandıkların tamamının açılmadan konuşma yapmaya başladığını belirten Yıldırım, "Cumhurbaşkanı ilk açıklamasını yazılı bir metin üzerinden yaptı ve bu metin olabildiği kadar rasyonel ve kapsayıcı bir hava kokuyordu. Aynı cumhurbaşkanı yarım saat sonra idam çağrıları yapmaya başladı." dedi.



Yıldırım, TBMM'nin tatil edilmesinin ardında referandum tartışmalarının gündemleşmesini önlemek olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:



"TBMM kapatılırken hiçbir gerekçe sunmadılar. Özellikle AKP'li grup yöneticilerine sorduk; sadece yorulduklarını söylüyorlar. Biz sahada çalışma yürütürken karşımızda siyasi rakip olarak AKP'li vekilleri görmedik. Eğer bu yorulmak üzerinden bir tatil ilan edilecekse Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki vali ve kaymakamlara birer aylık izin versinler. Bize göre asıl sebep, üzerinde gölge bulunan referanduma ilişkin tartışmaların gündemleşmesini önlemektir."



Yaşanan olumsuzlukların önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olumsuzlukların habercisi olduğunu savunan Yıldırım, Türkiye'nin, toplumsal barışı esas alan günler açısından çok şanslı olmadığını öne sürdü.



HDP'nin oylarının "evet" yönüne kaydığı söylemlerinin suni gündem yaratmak olduğunu belirten Yıldırım, "Muş'un Varto ilçesinde yüzde 87, Lice'de yüzde 85, Cizre'de yüzde 80, Nusaybin'de 79, Yüksekova'da yüzde 76, Silvan'da yüzde 75, Silopi'de yüzde 75, Derik'de 73, İdil'de yüzde 72 ve Sur'da yüzde 65 hayır oyu kullanılmış. Bu ilçelerin tamamında halk büyük yıkımlar yaşadı. Halk sizin çökertme planınızı buruşturup çöpe atmıştır. Bunu özellikle iktidarın iyi okuması lazım." değerlendirmesinde bulundu.