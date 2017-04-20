Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında millet iradesinin yine üstün geldiğini ve ülkenin geleceği için büyük bir adımın atıldığını belirtti.



Şenol, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde yüzde 51,34'lük bir oyla "evet" denildiğini hatırlattı.



Beyşehirliler'in de yüzde 71,17 oy oranıyla "evet" tercihinde bulunarak desteğini her zaman olduğu gibi esirgemediğini dile getiren Şenol, şunları kaydetti:



"Oylamada 'evet' diyerek yeni anayasaya ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Referandum kampanyası boyunca gayretli çalışmalarından ve desteklerinden dolayı milletvekillerimize, belediye başkanımıza, ilçe teşkilatı yönetimine, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye meclis üyelerimize, mahalle muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve partimize gönül veren herkese, aynı süreçte bizlerle birlikte hareket edip yalnız bırakmayan MHP İlçe Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum."