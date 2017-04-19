Halk Oylamasının Ardından

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Olumsuzlukların tespit edildiği tüm sandıklarda seçim yenilenmeli ve çıkacak sonuçlar dikkate alınarak referandumun sonucu kesinleştirilmelidir." ifadesini kullandı.



Aksakal, yazılı açıklamasında, halk oylaması kampanyasının eşit ve adil koşullarda sürdürülmediğini ileri sürdü.



İktidarın, devletin tüm olanaklarını pervazsızca kullandığını savunan Aksakal, "Bu orantısız güç kullanımına rağmen sandıklardan çıkan sonuçların halkın gerçek iradesinin 'Hayır' yönünde tecelli ettiğinin" gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.



Birçok sandıkta usulsüz oy kullanımının yapıldığı, bazı sandık çevrelerinde ise ilgili seçmenin bile olmadan bazı şahıslarca pusulaların "Evet" tarafına mühür basıldığını gösteren fotoğraf ve videoların elden ele gezdiğini öne süren Aksakal, şunları kaydetti:



"Bu şekilde kullanılan oyların sayısının da 2,5 milyon olduğu gözlemci statüsündeki yerel ve uluslararası temsilciler tarafından iddia edilmektedir. Bu, çok vahimdir.

YSK tarihe kara bir leke olarak geçecek mühür kararını ivedilikle düzeltmek sorumluluğu altındadır. YSK, kanunun açıkça tanımladığı bir şartın yerine getirilmemesinin sorumluluğunu İlçe Seçim Kurullarının üzerine yıkmakla, esasen kendisinin suçlu olduğunu zaten kabullenmiştir.

Netice itibarıyla ilçe seçim kurullarının görevini eksik yapmasının ceremesi, devletin rejiminin değiştirilmesi sonucu yaratılarak halka ödetilemez. O halde yapılacak olan şudur, 16 Nisan referandum oylamasında bu olumsuzlukların tespit edildiği tüm sandıklarda seçim yenilenmeli ve çıkacak sonuçlar dikkate alınarak referandumun sonucu kesinleştirilmelidir."