Halk Oylamasının Ardından

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Müdürü Tarık Harmancı, anayasa değişikliklerinin halk oylamasında kabul edilmesine ilişkin, "Biz MÜSİAD olarak inanıyoruz ki, milli iradeyle oluşturulmuş bu yeni anayasayla daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağız." değerlendirmesi yaptı.



Harmancı, anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni anayasayla Türkiye'nin daha açık, daha demokrat ve daha aydın bir yapıya kavuşacağını ifade etti.



Eski sistemin krizlere yol açtığını anlatan Harmancı, şunları kaydetti:



"Bugün milli gelirimiz 11 bin dolar ama eski anayasadan dolayı kaynaklanan iki başlı yönetimlerin sebep olduğu ekonomik sistemler, kaoslar, anayasa kitapçığının fırlatılması, bir gecede 23 bankanın batması, vatandaşlarımızın sabah kalktığında borcunun iki kat fazlalaşıp varlığının yarıya inmesi, faizlerin yüzde 7 bin 500'lere çıkması gibi olaylar olmasaydı, milli gelirimiz belki 15-16 bin dolar olacaktı. Biz MÜSİAD olarak inanıyoruz ki, milli iradeyle oluşturulmuş bu yeni anayasayla daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağız. Bunun sonucu olarak da 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Belirtmek isterim ki, millet, iradesini ortaya koyarak 16 Nisan'da vatandaşlık vazifesini icra etmiştir. Şu an körüklenen provokasyona milletçe sırt çevirmeliyiz."