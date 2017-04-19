Halk Oylamasının Ardından

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, "16 Nisan'da milletimiz, içerideki vesayetçilerin yanında dışarıdaki vesayet destekçisi ülkeleri de tekrar tevessül edemeyecekleri şekilde devre dışı bırakmıştır." dedi.



Bina, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak 16 Nisan'dan önce tercihlerinin "evet" olduğunu ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Halk oylamasının sonucunda Türk milletinin anayasa değişikliğine "evet" diyerek onay verdiğini vurgulayan Bina, "Milletimiz, referandum sürecinde, sandık aşamasında ve sonucun açıklanması sonrasında demokratik olgunluğunu, sandığa gitme oranıyla demokrasinin asli öznesi ve siyasal iradenin mutlak sahibi olduğunu bir kez daha tescillemiştir. 16 Nisan'da milletimiz, içerideki vesayet yanlıları yanında dışarıdaki vesayet destekçisi ülkeleri de tekrar tevessül edemeyecekleri şekilde devre dışı bırakmıştır." ifadelerini kullandı.



Bina, AGİT'in seçim raporunu da eleştirerek, "AGİT raporu bağımsız ve tarafsız bir rapor değildir. AGİT'te görevli gözlemcilerin PKK sempatizanı olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin seçimler ve referandumla ilgili hukuki altyapısı bellidir." değerlendirmelerinde bulundu.