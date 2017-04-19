Halk Oylamasının Ardından

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bartın Şube Başkanı Muhammet Aksoy, anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlarına ilişkin, "Milletimiz, geleceğine sahip çıkarak istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' demiştir. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz olacaktır." dedi.



Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da milletin, vatandaşlık görevini yaparak sandığa gittiğini, ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandığını söyledi.



Referandumda, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmamasının ve katılım oranının yüksekliğinin ülke adına önemli kazanım olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"Milletimiz, geleceğine sahip çıkarak istikrar ve güven için sistem değişikliğine 'evet' demiştir. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz olacaktır. MÜSİAD olarak, anayasa maddelerinin detaylarına veya günlük siyasi tartışmalara girmeden, değişikliğinin anlamını iş dünyasının bakış açısıyla anlattık. Geldiğimiz noktada, Türkiye'nin artık belirsizlikle, siyasette vesayetle, toplumda düşmanlıkla, ekonomide gerilemeyle, hukukta adaletsizlikle ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlığa neden olan darbelerle, muhtıralarla ve müdahalelerle kaybedecek zamanının olmadığını, köklü çözümlere ihtiyacımız olduğunu hatırlattık. Milletimizin kararı bu beklentilerimizi doğrulamıştır."