Halk Oylamasının Ardından

MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğini Kütahya halkı Türkiye ortalaması üzerinde bir oranla kabul etmiş, ülkesinin ve devletinin yanında olduğunu göstermiştir."



Başkan Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan halk oylamasında milletin unutulmayacak bir tarihi sınavdan başarıyla geçtiğini söyledi.



Milletin demokrasi sınavındaki tercihini ve iradesini sandıkta belirlediğini dile getiren Türker, şöyle konuştu:



"Huzur ve güven ortamında pazar günü gerçekleştirilen referanduma milletimiz yüzde 85.32 gibi yüksek katılım sağlamıştır. Türkiye genelinde sandığa giden seçmenlerden yüzde 51.40'ı 'Evet', yüzde 48.60'ı ise 'Hayır' oyu kullanmış ve böylece milletimiz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine kendi hür iradesi ile onay vermiştir. Kütahya'da ise sandığa giden seçmen sayısı yüzde 90 gibi yüksek bir katılım oranına ulaşmıştır. Bu oranın yüzde 70.30 u 'Evet', yüzde 29.70 i ise 'Hayır' oyu kullanmış ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğini Kütahya halkı Türkiye ortalaması üzerinde bir oranla kabul etmiş, ülkesinin ve devletinin yanında olduğunu göstermiştir."



Türker, Kütahya'da sandıktan çıkan sonuca göre Ege Bölgesinde en çok "Evet" oyunun çıktığı il olduğuna işaret ederek, "Çevremizdeki illerin hiçbiri bu oranı yakalayamamış ve Kütahyalı vatandaşlarımız anayasa değişikliğine açık ara oranla ön sırada olur demiş. İşte bu oran Kütahya halkının demokrasiye olan güveninin tam olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.