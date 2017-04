Halk Oylamasının Ardından

MHP'den ihraç edilen Isparta Milletvekili Nuri Okutan, "Adil olmayan ve üzerine gölge düşmüş bir referandumun ülkemize hiçbir hayırlı neticesi olamaz." dedi.



Okutan, yine partisinden ihraç edilen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.



Nuri Okutan, YSK'nın, referandumda kullanılan mühürsüz zarf ve oy pusulalarını geçerli oy olarak kabul etmesi kararının yurt genelindeki tüm seçmenleri rahatsız ettiğini söyledi.



YSK'nın bu kararı ile serbest ve adil seçim imkanının milletin elinden alındığını savunan Okutan, "Bu ülkede artık ne seçim emniyeti, ne de seçim sonuçlarının güvenilirliği diye bir şey kalmamıştır. İktidar sahiplerinin, ülkemize ve demokrasimize neleri kaybettirdiklerinin hala farkında olmaması ise milletimizi daha çok üzmüştür. Eğer acilen bu yoldan dönülmezse 'seçimle geldik' diye övüneceğiniz bir şey kalmaz." dedi.



Demokrasinin, bir milletin elindeki en büyük nimetlerden olduğunu ifade eden Okutan, milleti her türlü tasalluttan kurtaracak olanın seçim sandığı olduğunu belirtti.



Okutan, YSK üyelerinin hepsinin en kısa sürede istifa etmeleri gerektiğini savunarak, "Adaleti her şeyin üstünde tutacak yeni bir heyet oluşturulmalıdır. İktidar, demokrasimizi içine girmekte olduğu büyük depremden kurtarmalıdır. Adil olmayan ve üzerine gölge düşmüş bir referandumun ülkemize hiçbir hayırlı neticesi olamaz." diye konuştu.