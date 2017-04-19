Halk Oylamasının Ardından

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, anayasa değişikliği halk oylamasında, Sarıkamış'ın üzerine düşeni yaparak yüzde 69'a yakın rekor 'evet' oyu vererek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek olduğunu belirtti.



Toksoy, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasında Sarıkamış'ın, Kars bölgesi genelinde en yüksek "evet" oyunu çıkardığını hatırlattı.



Göreve başladıkları günden beri AK Parti teşkilatı olarak son yapılan halk oylamasıyla beşinci kez kazandıklarını ifade eden Toksoy, "Sarıkamış yine üzerine düşeni yaparak, halk oylamasında yüzde 69'a yakın rekor 'evet' oyu ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine desteğini vermiştir." dedi.



Toksoy, Sarıkamış'tan yükselen bu güçlü sesin, güçlü Türkiye'nin habercisi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Bu birlik ve beraberliğin önümüzdeki dönemlerde de artarak süreceğinden endişem yoktur. Sarıkamış halkı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ve Milletvekilimiz Selahattin Beyribey'in her zaman yanında olmuş olmaya da devam edecektir. Bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."