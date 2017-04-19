Halk Oylamasının Ardından

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, "referandum sürecinin uluslararası standartların gerisinde kaldığına" yönelik iddianın hiçbir somut esasa dayanmadığını, bu değerlendirmelerin, gözlemcilerin Türkiye'deki referandum hakkında yanlı bir tutum sergilediği izlenimini uyandırdığını belirtti.



Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin uluslararası gözlemin rolüne özel önem atfettiklerini kaydetti.



Uluslararası seçim ve referandum gözlemlerinin, demokratik ilkelere uyumu temin ettiğini ancak uluslararası gözlem sürecinin tarafsız bir şekilde yürütülmesinin zaruri olduğunu ifade eden Çonkar, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun seçim yasaları ve YSK kararları çerçevesinde hukuka uygun ve şeffaf şekilde neticelendiğini belirtti.



Türkiye'de referanduma katılımın yüzde 85'in üzerinde olduğunu, bu durumun Türk halkının demokrasiye bağlılığını tasdik ettiğini dile getiren Çonkar, "Ne yazık ki bazı uluslararası gözlemeciler eksik bilgiye dayalı değerlendirmelerde bulunmuştur. Referandum sürecinin uluslararası standartların gerisinde kaldığına yönelik iddia hiçbir somut esasa dayanmamaktadır. Bu değerlendirmeler gözlemcilerin Türkiye'deki referandum hakkında yanlı bir tutum sergilediği izlenimini uyandırmaktadır." ifadelerini kullandı.



Uluslararası seçim gözlemlerinin nesnel ve tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Çonkar, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Aksi takdirde, Türk halkının gözünde uluslararası gözlemin güvenirliği azalacaktır. Ayrıca seçim gözlem heyetlerinde PKK terör örgütünün destekçilerinin bulunması hiçbir surette kabul edilemez.



Bu bağlamda, Türk halkının demokrasiye bağlılığının ve referandumun Türk insanının yüksek demokratik olgunluğunu sergilemiş olduğunun altını çizmek isterim. Türk milleti herkesin demokratik seçimine tam olarak saygı göstermesini ve buna göre davranmasını beklemektedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."