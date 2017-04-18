EDİRNE /KIRKLARELİ/ Kırklareli ve Tekirdağ'da halk oylamasının ardından YSK'ya tepki gösterildi.



Kırklareli'nde CHP'li bir grup YSK'nın aldığı karara tepki gösterdi.



Kültür Anıt Parkı'nda toplanan grup üyeleri "Kırklareli hayırına sahip çıkıyor" şeklinde pankart açtı.



Heval Kara, grup adına yaptığı konuşmada, yeni anayasa ile ülkenin yönetilmesinin mümkün olmadığını hayıra sahip çıktıklarını söyledi.



Grup basın açıklamasının ardından slogan atarak dağıldı.



Protestoya CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İl Başkanı Ünal Başkur da destek verdi.



Tekirdağ'da da Tuğlalı Park'ta toplanan bir grup YSK'nın kararlarına tepki gösterdi.



CHP Gençlik Kolları Başkanı Güvenç Erdoğan, referandumdan çıkan kararın gerçeği yansıtmadığını, sonuçları kabul etmediklerini ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.



Polis grubun slogan atmasına izin vermezken, grup daha sonra sessiz bir biçimde bölgeden ayrıldı.



Çorlu ilçesinde de HDP ve TKP üyesi bir grup, Kazimiye Mahallesi'nde ellerinde tencere ve tavalarla yürüyerek slogan attı.



Polisin izinsiz yürüyüşe izin vermeyeceği uyarısında bulunmasının ardından grup olaysız bir biçimde dağıldı.