Halk Oylamasının Ardından

CHP Kocaeli Gençlik Kolları üyesi bir grup "Hayır" yazılı pankart açarak referandum sonucunu protesto etti.



Cumhuriyet Parkı'nda toplanan grup, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç'in açıklama metnini okumasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



Öte yandan, Cumhuriyet Parkı etrafında yoğun güvenlik önlemi alan polis, slogan atarak alana girmek isteyen başka bir gruba ise izin vermedi.