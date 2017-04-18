Halk Oylamasının Ardından

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Türkiye'de yeni bir anayasayla önemli bir değişim sürecinin ilk adımının atıldığını belirtti.



İşeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun halk oylamasında yüksek bir oyla görevini yerine getirdiğini vurguladı.



Sedat İşeri, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Kastamonu, referandum oylamasında yüksek bir oyla görevini yerine getirmiştir. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz yeni bir anayasayla önemli bir değişim sürecinin ilk adımını atmıştır. Ülkemizin uluslararası saygınlığının oluşturulması beklentilerimiz içerisindedir. Referandum sonucunun, ekonomi üzerindeki dış çevrelerin baskısını azaltacağını düşünüyoruz. Güçlenen demokrasi, ekonomiyi de motive edecektir. İstikrar olduğu müddetçe ekonomi rayına oturacaktır. Artık daha güçlü bir ekonomi için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır. İşimiz yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışına katkıda bulunmak olmalıdır. Referandum sonucunun ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."