Halk Oylamasının Ardından
Malkara CHP ilçe Başkanı Hülya Ertan, halk oylamasında halkın iradesine gölge düştüğünü iddia etti.
Malkara CHP ilçe Başkanı Hülya Ertan, halk oylamasında halkın iradesine gölge düştüğünü iddia etti.
Ertan, parti teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan günü yapılan halk oylaması işleminin devam ettiği sırada seçim kurullarından çok sayıda mühürsüz veya "tercih" yerine "evet" yazan oy pusulalarının seçmenlerce
kullanıldığını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulundan bu oyların geçerli
sayılacağı açıklaması yapıldığını anımsatan Ertan, şunları söyledi:
"Halkın iradesine direk müdahale edilmiştir. YSK'nın bu uygulaması, Anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınmış seçme hakkını ve 79. maddesinde yer alan
seçimlerin doğruluk ve dürüstlük kurallarını ihlal etmekte olup, seçme hakkını
güvence altına alan diğer uluslararası hukuk kurallarına açıkça aykırı olduğu
gibi, aynı zamanda YSK'nın yerleşik kararlarına da aykırıdır.
Tüm bu yapılan usulsüzlükler ile ilgili genel merkezimiz nezdinde gerekli
itirazlar yapılmış ve sürecin nasıl sonuçlanacağı tüm halkımız gibi bizlerde
merakla beklemekteyiz."
Ertan, sandığa giderek, 'evet' yada 'hayır' tercihi yapan hemşehrilerine demokrasi
ve fikir özgürlüğü adına teşekkür etti.