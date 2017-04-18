Halk Oylamasının Ardından

Malkara CHP ilçe Başkanı Hülya Ertan, halk oylamasında halkın iradesine gölge düştüğünü iddia etti.



Ertan, parti teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan günü yapılan halk oylaması işleminin devam ettiği sırada seçim kurullarından çok sayıda mühürsüz veya "tercih" yerine "evet" yazan oy pusulalarının seçmenlerce

kullanıldığını belirtti.



Yüksek Seçim Kurulundan bu oyların geçerli

sayılacağı açıklaması yapıldığını anımsatan Ertan, şunları söyledi:



"Halkın iradesine direk müdahale edilmiştir. YSK'nın bu uygulaması, Anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınmış seçme hakkını ve 79. maddesinde yer alan

seçimlerin doğruluk ve dürüstlük kurallarını ihlal etmekte olup, seçme hakkını

güvence altına alan diğer uluslararası hukuk kurallarına açıkça aykırı olduğu

gibi, aynı zamanda YSK'nın yerleşik kararlarına da aykırıdır.

Tüm bu yapılan usulsüzlükler ile ilgili genel merkezimiz nezdinde gerekli

itirazlar yapılmış ve sürecin nasıl sonuçlanacağı tüm halkımız gibi bizlerde

merakla beklemekteyiz."



Ertan, sandığa giderek, 'evet' yada 'hayır' tercihi yapan hemşehrilerine demokrasi

ve fikir özgürlüğü adına teşekkür etti.