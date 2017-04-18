Halk Oylamasının Ardından

Muğla ve Antalya'da bazı CHP'liler halk oylamasına itiraz etti.



Seçim kuruluna itiraz dilekçesi veren CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasal haklarını kullanarak halk oylamasına itiraz ettiklerini söyledi.



Seçimin meşruiyetini kaybettiğini ileri süren Ünlü, "Vatandaşın bu seçime güveni kalmamıştır. Marmaris'ten tüm Türkiye'ye seslenerek bu seçimin iptal edilmesini istiyoruz. Bu yasallığını kaybetmiştir. Vatandaşın yüzde 50 oyu ve daha fazlasının heba olması, boşa gitmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. YSK'nın mühürsüz oy pusulalarında ne kadar hayır ne kadar evet var açıklaması gerekir." dedi.



Öte yandan, Menteşe ve Bodrum ilçelerinde de CHP tarafından ilçe seçim kurullarına itiraz dilekçelerinin verildiği öğrenildi.



CHP Meclis Üyesi Başkaya'nın itirazı



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Songül Başkaya yaptığı yazılı açıklamada, kişisel olarak YSK'ya seçimlerin iptali için başvuru yaptığını duyurdu.



16 Nisan Pazar günü gerçekleşen halk oylamasına, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) müdahale ettiğini savunan Başkaya, "Mühürsüz zarf ve pusulaların ya da tercih yerine evet mühürlü zarf ve pusulaların kabulü kanunsuzluktur, usulsüzlüktür. Bu kararı kabullenmek mümkün değildir. Hafızalara türlü iddialarla yer edecek bir referandum ne ülkeye birlik getirir ne de barış. Tüm bu nedenlerle referandumun iptali için YSK'ya iletilmek üzere Antalya Muratpaşa Seçim Kuruluna başvuru yaptım." ifadelerini kullandı.