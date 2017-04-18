Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere Avrupa Konseyi adına Türkiye'ye gözlemci olarak gönderilen PKK destekçisi Andrej Hunko'nun raporunun hükümsüz olduğunu bildirdi.



Milletvekili Tin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından gönderilen heyette yer alan bazı üyelerin, Türkiye aleyhine toplantılara katılmaları ve halk oylaması öncesi "Hayır" kampanyası yürüttüklerinin ortaya çıkmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, gözlemci olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun PKK'nın sözde flaması ile fotoğrafının ortaya çıktığını belirterek, terör örgütleriyle aynı safta yerini alan kişiyi gözlemci olarak Türkiye'ye gönderen AGİT'in, demokrasi sınavında sınıfta kaldığını ifade etti.



AGİT'in acilen Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Tin, şunları kaydetti:



"Türkiye, terör destekçilerinin düzenlediği raporlarla yön verilen bir ülke değildir. Milletimiz, referandumda sandığa 'evet' iradesini yansıtarak anayasa değişikliğine ilişkin kararını vermiştir. Sistem değişikliği milletimizin onayından geçmiş ve olay bitmiştir. Bundan gayri ülkemiz içinde huzursuzluk çıkartacak, fitne uyandıracak, deli saçması raporlar hükümsüzdür. Hele hele PKK destekçilerinin taraflı raporlarıyla halk oylamasının sonucuna zarar verilmesine asla müsaade etmeyiz. Milletimizin iradesi, AGİT'in değil, devletimizin koruması altındadır. Avrupa Konseyi adına Türkiye'ye gözlemci olarak gönderilen PKK destekçisi Hunko'nun raporu bizim için hükümsüzdür."