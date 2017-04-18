Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Malkara ilçe Başkanı Gökhan Şentürk, halk oylaması sonuçlarının ülke için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.



Şentürk, AK Parti ilçe teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan günü halkın tercihini yaptığını belirterek, tüm sonuçların memlekete, millete hayırlı olmasını diledi.



Halk oylaması sonuçlarında yüzde 51,4 oy

aldıklarını anımsatan Şentürk, şunları söyledi:



"Halkımız, milli irade tercihini 'evet' olarak kullanmıştır. Biz AK parti ailesi

olarak bu referandum süresi boyunca Malkara'nın 77 mahallesin de çalıştık. Kesinlikle bu süreç

içerisinde hiçbir yanlış bilgi vermedik. Bu

konuşmalarımızda siyaset yapmadık. Sadece vatandaşların sorularına cevap

verdik. Halkımıza doğru bilgileri verdik. Öncelikle 'hayır' diyen bütün vatandaşlarımız şundan emin

olsunlar. Onların

hakları, AK Parti iktidarı tarafından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan tarafından korunacaktır. Bundan hiç kimsenin

şüphesi olmasın. Bu süreçte bize ciddi

anlamda destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibine teşekkür ediyoruz."



Şentürk, bölgedeki sonuçlardan mutlu olduklarını ancak çok daha iyi bir sonuç elde edebileceklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Burada oylanan bir siyasi partinin

başarısı değildi. Burada oylanan Türkiye'nin ilerleyen dönemde tökezlemeden, takılmadan, birileri tarafından kumanda

edilmeden ciddi bir güçlü iktidara sahip olmasıydı. Biz bunu Türkiye çapında

aldığımız oyla zaten yerine getirdik. Bizde buradan bu kadar katkıda bulunduk.

Ben ekibime ve ilçe halkıma teşekkür ediyorum."