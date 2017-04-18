Halk Oylamasının Ardından

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, "15 yıldır bizimle beraber yürüyen halkımız referandumda da bizimle beraber yürümeye devam etmiş ve bu güzel sonuç ortaya çıkmıştır." dedi.



Yurdunuseven, parti binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, pazar günü yapılan halk oylamasında anayasa değişikliğinin, Türkiye genelinde 51,4 "evet" oyuyla kabul edildiğini hatırlattı.



Halk oylamasında Afyonkarahisar halkının yüzde 64,6 oranında "evet" oyu vererek, vefasını gösterdiğini ifade eden Yurdunuseven, şöyle konuştu:



"Bu memlekette 15 yıldır bizimle beraber yürüyen halkımız referandumda da bizimle beraber yürümeye devam etmiş ve bu güzel sonuç ortaya çıkmıştır. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni cumhurbaşkanlığı sistemine inşallah 2019'daki seçimlerden sonra geçilecektir."



Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutumlu ve Mustafa Ötken de katıldı.