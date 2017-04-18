Halk Oylamasının Ardından

CHP Yalova Merkez İlçe Başkanı Ertan Şener, "Cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıkmaya çalışan Yalova'da 'hayır' oylarının önde çıkmasını sağlayan tüm halkımızı yürekten kutluyorum." dedi.



Başkan Şener, yaptığı açıklamada, Yalova'da çıkan sonucun kentte yaşayan vatandaşların çağdaş demokratik hukuk devletine ve çok partili parlamenter sisteme sahip çıktığını gösterdiğini belirtti.



Gecesini gündüzüne katarak çalışan, verdikleri oylarla Yalova'dan bu aydınlık sonucun çıkmasına katkı sağlayan partili partisiz ayrımı yapmadan herkese gönülden teşekkür ettiğini dile getiren Şener, şunları kaydetti:



"Cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıkmaya çalışan Yalova'da 'hayır' oylarının önde çıkmasını sağlayan tüm halkımızı yürekten kutluyorum. Referandum süresince uğradıkları onca haksızlıklara ve kışkırtmalara rağmen sağduyu ile hareket eden Yalovalılar inanıyorum ki, referandum sonrasında da aynı sağduyuyu elden bırakmadan ülkemizi ve ilimizi, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlara ulaştıracak azim ve kararlılığı ortaya koyacaklardır. Yılmadık, yorulmadık, bıkmadık. Aslında daha da güçlendik. İnancımız, kararlığımız, azmimiz ve sayımız daha da artarak çoğaldı."