Halk Oylamasının Ardından

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, "YSK seçimin meşruiyetine ve halkın iradesine gölge düşürmüş, tam bir kanunsuzluk örneği sergilemiştir. Hukuki zeminde gerek genel merkezimiz, gerekse Antalya il ve ilçe başkanlıklarımız itirazlarımıza devam etmektedir." dedi.



CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.



16 Nisan 2017 tarihindeki referandumun kesin olmayan sonuçlarına göre Antalya'da yüzde 59 hayır oyu çıktığını hatırlatan Erdem, tüm olanaksızlıklara ve eşit olmayan koşullara rağmen verilen mücadele sonucu Antalya'da yüzde 18 farkla hayır çıktığını kaydetti.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sandıkların kapanmasından 21 dakika sonra aldığı kararla mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılacağını açıkladığını ifade eden Erdem, "YSK seçimin meşruiyetine ve halkın iradesine gölge düşürmüş, tam bir kanunsuzluk örneği sergilemiştir. Hukuki zeminde gerek genel merkezimiz, gerekse Antalya il ve ilçe başkanlıklarımız itirazlarımıza devam etmektedir." diye konuştu.



YSK'nın alenen kanunu ihlal etmesini ve aldığı kararı kabul etmediklerini belirten Erdem, şöyle devam etti:



"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm tahriklere ve saldırılara rağmen, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de toplumun tüm kesimleriyle dayanışmamızı sürdürerek, sağduyulu davranmaya devam edeceğiz."