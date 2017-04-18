Halk Oylamasının Ardından

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, halk oylamasına ilişkin itirazlarının genel merkezleri, Antalya il ve ilçelerinde devam ettiğini bildirdi.



CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi.



16 Nisan'daki referandumun kesin olmayan sonuçlarına göre Antalya'da yüzde 59 hayır oyu çıktığını hatırlatan Erdem, tüm olanaksızlıklara ve eşit olmayan koşullara rağmen verilen mücadele sonucu Antalya'da yüzde 18 puan farkıyla hayır çıktığını kaydetti.



Erdem, "YSK seçimin meşruiyetine ve halkın iradesine gölge düşürmüştür. Hukuki zeminde gerek genel merkezimiz, gerekse Antalya il ve ilçe başkanlıklarımız itirazlarımıza devam etmektedir." diye konuştu.



YSK'nın alenen kanunu ihlal etmesini ve aldığı kararı kabul etmediklerini belirten Erdem, şöyle konuştu:



"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm tahriklere ve saldırılara rağmen, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de toplumun tüm kesimleriyle dayanışmamızı sürdürerek sağduyulu davranmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin bu Anayasa değişikliğinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Halkımızın da sükunet içinde, hukuk çerçevesinde sağduyulu davranacağına inancımız tamdır."