Halk Oylamasının Ardından

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, halk oylaması sonucunun hayırlı olması dileğinde bulundu.



Çandır, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 16 Nisan'da anayasanın 18 maddesinde değişiklik öngören referandumu oyladığını belirterek, sandık başına gidenlerin yüzde 51.4'ünün yeni sisteme "evet" dediğini anımsattı.



Türkiye'nin önemli bir seçimi geride bıraktığını kaydeden Çandır, seçimin kazananı ya da kaybedeninin olmadığını, sandıktan uzlaşmanın çıktığını belirtti.



Kısır çekişme ve söylemlerin artık geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Çandır, ekonomiye odaklanılması gerektiğini kaydetti.



Çandır, yatırım ikliminin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, iş dünyasının güven ikliminin yeniden inşa edilmesini beklediğini, bunun için de hukukun üstünlüğü ve insan haklarından taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.



Milletin "iş" ve "aş" derdinde olduğunun altını çizen Çandır, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Özel sektörün önünü daha rahat göreceği, risk alarak yatırım yapabileceği bir ortam yaratılmasını bekliyoruz. Ortak hedef doğrultusunda geleceğe odaklanıp, önümüze koyduğumuz hedeflere birlikte koşmalıyız. Bölgesinde söz sahibi olan ülkemizin güçlü potansiyelini harekete geçirecek, ekonomimizi canlandıracak kararlar hayata geçirilmelidir. Şimdi çalışma ve üretme zamanıdır. Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."