Halk Oylamasının Ardından

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, halk oylaması sonuçlarına ilişkin "Millet çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu bütün siyasilerin çok iyi okuması lazım." dedi.



Topbaş,

12. İstanbul Lale Festivali'nin Emirgan Korusu'ndaki açılış töreninde gazetecilerin sorusu üzerine, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucunu değerlendirdi.



Halk oylaması sonucuyla ülke tarihine kayıt düşüldüğünü, geleceğe yeni bir kapı açıldığını vurgulan Topbaş, şunları kaydetti:



"Bugün dün gibi değil, yarın da bugün gibi olmayacak. Çok farklı gelişen bir Türkiye olacak. Her alanda dostlarıyla el ele veren ve geleceğe yürüyen, dünya barışına katkı sunan, insanlık ve değerlerine saygı gösteren Türkiye olacak. Biz doğayı, bitkileri ve çevreyi yaşatırken, dünyada dramatik tablolarla karşı karşıyayız. İnsanlık değerlerinin yok olduğu bir süreci gözlemlemekteyiz maalesef. Bizler gelecek kuşaklara güzel bir İstanbul, Türkiye ve dünya bırakmak istiyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte dünya insanları olarak bunu başarabiliriz."



Kadir Topbaş, milletin sağduyusuna ve yüreğinden gelen değerlendirmesine her daim inandığını belirterek, "Millet çok hassas bir tartı ortaya koydu. Bunu bütün siyasilerin çok iyi okuması lazım. Sonuç itibarıyla Türkiye'nin de önünü açtı ve prangalarından, vesayetlerden Türkiye'nin kurtulmasını istedi. Bunu başarılı olarak ortaya koydu ama diğer taraftan da çok hassas mesajlar var. Bunları tüm siyasiler ve herkes alacaktır." diye konuştu.



Halk oylamasında İstanbul'daki sonuca ilişkin soru sorulan Topbaş, hayırlı olması temennisinde bulundu.



Belediye Başkanı Topbaş, halkın hassas terazisinin takdire şayan olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Maksat hasıl olmuştur. Beklentiler neydi? Türkiye'nin önündeki engeller kalksın, geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyebilsin. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık birtakım vesayetler ve aradaki birtakım kurumlar değil, halkın doğrudan yönetime getirdiği insanlar olsun. Bu gerçekleşti. Halk buna 'evet' dedi. Bu çok önemli. Bunun tartışmasının da doğru olmadığını düşünüyorum. Farklı şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Geleceğe bakmalıyız, tüm siyasi partiler de bundan sonraki süreçte yeni düzenlemeler yapmalı. Gelecek için yeni stratejiler oluşturmalılar. Aldıkları mesajları da kendi bünyelerinde değerlendirmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız bu değerlendirmeyi gayet iyi yaptı. Yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı olsun. Aslında bir milada tanıklık ediyoruz. Bir dönüm noktası oldu Türkiye için."